Холодная без осадков погода ожидает жителей Удмуртии в субботу, 25 мая

Опубликована: 25 Мая 2018 г. 18:32

фото: ok.ru
Холодно и сухо будет в Удмуртии завтра, 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В ночь на субботу ожидаются заморозки. По республике температура воздуха ночью составит 0...+5°С, местами заморозки до -1°С, на почве до -3°С.

Днем воздух прогреется лишь до +13...+18°С. Ветер будет дуть северный, 8-13 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 39%.


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