Холодная без осадков погода ожидает жителей Удмуртии в субботу, 25 мая

Опубликована: 25 Мая 2018 г. 18:32



фото: ok.ru фото: ok.ru

В ночь на субботу ожидаются заморозки. По республике температура воздуха ночью составит 0...+5°С, местами заморозки до -1°С, на почве до -3°С.Днем воздух прогреется лишь до +13...+18°С. Ветер будет дуть северный, 8-13 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 39%.