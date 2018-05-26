Теплоходы начали ходить по Ижевскому пруду по новому расписанию

Опубликована: Сегодня 10:35



фото: izhevsk.ru фото: izhevsk.ru

Время отправления с пристани "Ижевск" – 11:15, 13:35, 15:50 и 18:05;Время отправления с причала Воскресенского – 11:25, 13:45, 16:00, 18:15;Время отправления с пристани «Воложка» - 12:25, 14:45, 17:00 и 19:15.