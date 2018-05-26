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Теплоходы начали ходить по Ижевскому пруду по новому расписанию
Опубликована: Сегодня 10:35 В субботу, 26 мая, в Ижевске начнет действовать новое расписание работы теплоходов. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, водный транспорт будет курсировать привычным маршрутом «Пристань «Ижевск» - Бульвар Воскресенского – Соловьевские дачи – Воложка».
Время отправления с пристани "Ижевск" – 11:15, 13:35, 15:50 и 18:05;
Время отправления с причала Воскресенского – 11:25, 13:45, 16:00, 18:15;
Время отправления с пристани «Воложка» - 12:25, 14:45, 17:00 и 19:15.