Алине Загитовой привезли обещанного щенка из Японии

Опубликована: 27 Мая 2018 г. 10:11

Чемпионка Олимпийских игр в одиночном фигурном катании Алина Загитова, как сообщает RT, в субботу, 26 мая, в московском отеле «Метрополь» получила щенка породы акита-ину. 

Именно о такой собаке местала фигуристка, которой недавано исполнилось 16 лет. После заявления об этом в Пхёнчхане японская Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину сообщила, что сделает такой подарок. В церемонии передачи щенка принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, приехавший в Москву с Петербургского экономического форума.

Собаки этой породы стали всемирно известны благодаря фильму «Хатико». Щенка назвали Масару, что в переводе с японского означает «Победа».

В интервью СМИ Загитова рассказала, что Масару попала в хорошие руки и она будет брать собаку на каток, и даже, возможно, поставит на коньки.   


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