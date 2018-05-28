Алине Загитовой привезли обещанного щенка из Японии

Опубликована: 27 Мая 2018 г. 10:11





Именно о такой собаке местала фигуристка, которой недавано исполнилось 16 лет. После заявления об этом в Пхёнчхане японская Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину сообщила, что сделает такой подарок. В церемонии передачи щенка принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, приехавший в Москву с Петербургского экономического форума.Собаки этой породы стали всемирно известны благодаря фильму «Хатико». Щенка назвали Масару, что в переводе с японского означает «Победа».В интервью СМИ Загитова рассказала, что Масару попала в хорошие руки и она будет брать собаку на каток, и даже, возможно, поставит на коньки.