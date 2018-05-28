На День пограничника в Ижевске перекроют несколько улиц

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: chany.gorsite.ru фото: chany.gorsite.ru

Запрет будет действовать на следующих улицах:- улица Коммунаров на участке от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева;- улица Лихвинцева на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;- улица Пушкинская на участке от улицы Наговицына до улицы Красногеройская;- улица Бородина на участке от улицы Пушкинская до улицы Милиционная;- улица Милиционная на участке от улицы Бородина до улицы Кирова.