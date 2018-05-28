На День пограничника в Ижевске перекроют несколько улиц

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: chany.gorsite.ru
На нескольких улицах Ижевска 28 мая ограничат движение транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города, с 11:30 до 13:00 пройдет торжественное шествие, посвященное Дню пограничника.

Запрет будет действовать на следующих улицах:

- улица Коммунаров на участке от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева;
- улица Лихвинцева на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;
- улица Пушкинская на участке от улицы Наговицына до улицы Красногеройская;
- улица Бородина на участке от улицы Пушкинская до улицы Милиционная;
- улица Милиционная на участке от улицы Бородина до улицы Кирова.



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