За драку и грабеж в Ижевске задержали двоих выпускников

Опубликована: Сегодня 10:39

фото: yaplakal.com
Двоих пьяных выпускников задержали в Ижевске за драку и грабеж. Как пишет Сусанин, об этом в ходе аппаратного совещания органов госвласти рассказал врио министра внутренних дел Удмуртской Республики Олег Мальцев.

Ученики школы №60 отмечали свой выпускной из 9 класса на съемной квартире. Мальцев рассказал, что вместе с нарушителями задержали их 19-летнего друга.

Также за распитие напитков в общественных местах двоих школьников задержали в Сарапуле и Воткинске.

Представитель министерства уточнил, что в праздновании «последнего звонка» на территории республики приняли участие более 20 тыс. выпускников.


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