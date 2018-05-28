За драку и грабеж в Ижевске задержали двоих выпускников

Опубликована: Сегодня 10:39



фото: yaplakal.com фото: yaplakal.com

Ученики школы №60 отмечали свой выпускной из 9 класса на съемной квартире. Мальцев рассказал, что вместе с нарушителями задержали их 19-летнего друга.Также за распитие напитков в общественных местах двоих школьников задержали в Сарапуле и Воткинске.Представитель министерства уточнил, что в праздновании «последнего звонка» на территории республики приняли участие более 20 тыс. выпускников.