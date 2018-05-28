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За драку и грабеж в Ижевске задержали двоих выпускников
Опубликована: Сегодня 10:39 Двоих пьяных выпускников задержали в Ижевске за драку и грабеж. Как пишет Сусанин, об этом в ходе аппаратного совещания органов госвласти рассказал врио министра внутренних дел Удмуртской Республики Олег Мальцев.
Ученики школы №60 отмечали свой выпускной из 9 класса на съемной квартире. Мальцев рассказал, что вместе с нарушителями задержали их 19-летнего друга.
Также за распитие напитков в общественных местах двоих школьников задержали в Сарапуле и Воткинске.
Представитель министерства уточнил, что в праздновании «последнего звонка» на территории республики приняли участие более 20 тыс. выпускников.