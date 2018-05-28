Холодно, дождливо и ветрено будет в Удмуртии в ближайшие дни

Опубликована: Сегодня 11:46

фото: tula.mk.ru
Неустойчивую и прохладную погоду предрекают жителям Удмуртии синоптики республиканского Гидрометцентра. Дожди и ветер будут сменяться градом и заморозками.

Сегодня в регионе временами пройдут дожди, возможен небольшой град. Ближайшей ночью ожидаются заморозки в воздухе до 0 °С, на почве до -2 °С.

Завтра днем временами ожидаются дожди, температура воздуха поднимется лишь до 11-16 °С.

В среду, 30 мая, днем будет теплее, чем в предыдущие дни, но ветрено (порывы более 15 м/с). Не исключены грозы. Днем температура воздуха поднимется до +17..+22 °С.

В дальнейшие дни вновь ожидается похолодание. 


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