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Холодно, дождливо и ветрено будет в Удмуртии в ближайшие дни
Опубликована: Сегодня 11:46 Неустойчивую и прохладную погоду предрекают жителям Удмуртии синоптики республиканского Гидрометцентра. Дожди и ветер будут сменяться градом и заморозками.
Сегодня в регионе временами пройдут дожди, возможен небольшой град. Ближайшей ночью ожидаются заморозки в воздухе до 0 °С, на почве до -2 °С.
Завтра днем временами ожидаются дожди, температура воздуха поднимется лишь до 11-16 °С.
В среду, 30 мая, днем будет теплее, чем в предыдущие дни, но ветрено (порывы более 15 м/с). Не исключены грозы. Днем температура воздуха поднимется до +17..+22 °С.
В дальнейшие дни вновь ожидается похолодание.