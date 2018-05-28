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«Мудозвоны» из Ижевска ждут своих хозяев
Опубликована: Сегодня 12:53 На одной из самых популярных торговых площадок интернета в продаже появился оригинальный сувенир. Как гласит объявление ижевчанки, игрушка-прикол ручной работы предназначается бывшим любимым мужчинам, своим поведением отталкивающих от себя женщин, и зовется соответственно - «мудозвон».
Согласно сайту «Викисловарь», значение слова «мудозвон» - глупый, бестолковый, неприятный человек. По задумке автора работы, игрушку стоит дарить мужчинам с соответствующими характеристиками. Заявленная стоимость - 400 рублей. Так что если в вашей жизни есть такой человек, уже не нужно ломать голову над выбором подарка.