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Житель Удмуртии незаконно создал юрлицо для продажи обнальщикам
Опубликована: Сегодня 14:00 В Ижевске вступил в законную силу приговор местного жителя, незаконно создавшего юридическое лицо. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике, юрлицо было образовано мужчиной в целях дальнейшей его перепродажи лицам, специализирующимся на незаконной банковской деятельности (обналичивании денежных средств).
Уголовное дело было возбуждено следственным отделом УФСБ по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, в рамках которого установлены все обстоятельства противоправной деятельности указанного лица.
С учетом полного признания подсудимым вины, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 103 тыс рублей.