Житель Удмуртии незаконно создал юрлицо для продажи обнальщикам

Опубликована: Сегодня 14:00



фото: politica-ua.com фото: politica-ua.com

Уголовное дело было возбуждено следственным отделом УФСБ по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, в рамках которого установлены все обстоятельства противоправной деятельности указанного лица.С учетом полного признания подсудимым вины, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 103 тыс рублей.