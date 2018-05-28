За минувшие выходные 30 человек получили травмы на дорогах Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:07



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

За эти три дня сотрудниками Госавтоинспекции привлечены к административной ответственности 76 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования.Так, 25 мая, около 8:48 минут, у дома № 36 по ул. Холмогорова, 36-летний водитель автомобиля «Сузуки» при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем «Лада» под управлением мужчины, 1962 года рождения.В результате ДТП получил травмы годовалый ребенок, пассажир автомобиля «Лада». Отмечается, что ребенок перевозился без использования детского удерживающего устройства, на руках у матери.