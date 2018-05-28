За минувшие выходные 30 человек получили травмы на дорогах Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:07

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
За прошедшую пятницу и выходные дни, с 25 по 27 мая, на дорогах Удмуртии произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 30 человек получили травмы различной степени тяжести, в их числе пять детей.

За эти три дня сотрудниками Госавтоинспекции привлечены к административной ответственности 76 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Так, 25 мая, около 8:48 минут, у дома № 36 по ул. Холмогорова, 36-летний водитель автомобиля «Сузуки» при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем «Лада» под управлением мужчины, 1962 года рождения.

В результате ДТП получил травмы годовалый ребенок, пассажир автомобиля «Лада». Отмечается, что ребенок перевозился без использования детского удерживающего устройства, на руках у матери.


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