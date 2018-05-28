Жители Удмуртии с начала года потратили на покупку алкоголя 4,3 млрд рублей

Опубликована: Сегодня 16:15

фото: novoaltaysk.online
С начала 2018 года жители Удмуртии потратили на покупку алкоголя 4,3 млрд рублей. Как сообщает Удмуртстат, в среднем это 958 рублей в месяц на человека.

К сравнению, на покупку мяса было потрачено 805 рублей в месяц, кондитерских изделий – 468 рублей, хлеба и хлебобулочных изделий – 402 рубля, молочных продуктов – 395 рублей, лекарственных средств – 326 рублей.

Самым популярным алкогольным напитком остается водка: в Удмуртии её продано 305 тыс. декалитров. На втором месте коньяк – 24 тыс. декалитров, ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объёма готовой продукции – 19 тыс. декалитров. Объем продажи винодельческой продукции составил 232 тыс. декалитров, в том числе вина – 107 тыс. декалитров.


Теги
пенсия терроризм ДТП Малая Пурга выставка Игра религия природа выборы Глазов Москва Воткинск Завьялово хоккей свадьба правительство мода молодежь дороги вода наркотики туризм Удмуртия СМИ ИжГТУ розыск Балезино Александр Волков долг ЖКХ Ижавто бюджет видео торговля траур конкурс Можга промышленность инвалид Ува здоровье спортсмен ветеран семья пожар алкоголь Интернет МВД СКП Ижевск финансы армия творчество медицина образование фестиваль пристав транспорт суд ремонт депутат звезда США МЧС Голливуд Владимир Путин футбол лес дети Россия ГЖД Украина технологии Госсовет УР Дмитрий Медведев праздник погода кино телевидение школа банк физкультура зоопарк занятость безопасность рейтинг Сарапул штраф полиция бизнес преступление Новый год/Рождество животные строительство оружие прокуратура музыка самолет убийство ГИБДД
Все теги
Яндекс.Погода