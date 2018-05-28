Жители Удмуртии с начала года потратили на покупку алкоголя 4,3 млрд рублей

Опубликована: Сегодня 16:15



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К сравнению, на покупку мяса было потрачено 805 рублей в месяц, кондитерских изделий – 468 рублей, хлеба и хлебобулочных изделий – 402 рубля, молочных продуктов – 395 рублей, лекарственных средств – 326 рублей.Самым популярным алкогольным напитком остается водка: в Удмуртии её продано 305 тыс. декалитров. На втором месте коньяк – 24 тыс. декалитров, ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объёма готовой продукции – 19 тыс. декалитров. Объем продажи винодельческой продукции составил 232 тыс. декалитров, в том числе вина – 107 тыс. декалитров.