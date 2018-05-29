Фигуристка Алина Загитова получила в подарок 4-комнатную квартиру в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:22



фото: susanin.news фото: susanin.news

«Я знаю, у тебя мечта была - улучшить жилищные условия для семьи, поэтому наш подарок - четырехкомнатная квартира. Спасибо большое», - сказал Александр Бречалов на встрече с семьей Загитовых. В свою очередь, фигуристка сказала, что подарит квартиру своим родителям.В воскресенье, 27 мая, спортсменка прибыла в Ижевск, чтобы провести в том числе мастер-класс для юных фигуристов.