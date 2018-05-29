Фигуристка Алина Загитова получила в подарок 4-комнатную квартиру в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:22

фото: susanin.news
Алине Загитовой, олимпийской чемпионке из Удмуртии, подарили 4-комнатную квартиру в Ижевске. Как пишет информагентство Сусанин, об этом стало известно во время встречи главы региона Александра Бречалова со спортсменкой.

«Я знаю, у тебя мечта была - улучшить жилищные условия для семьи, поэтому наш подарок - четырехкомнатная квартира. Спасибо большое», - сказал Александр Бречалов на встрече с семьей Загитовых. В свою очередь, фигуристка сказала, что подарит квартиру своим родителям.

В воскресенье, 27 мая, спортсменка прибыла в Ижевск, чтобы провести в том числе мастер-класс для юных фигуристов.


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