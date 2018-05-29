Житель Сарапула украл из кабинета стоматолога сумку с деньгами

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: bs-lip.ru
В дневное время в дежурную часть управления вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о краже в отношении врача одной из стоматологических клиник города Сарапула. На место происшествия был направлен экипаж. Росгвардейцы выяснили у потерпевшего, что в его отсутствие из рабочего кабинета пропала сумка с деньгами - более 22 тыс рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения стоматологии, сотрудники Росгвардии установили приметы злоумышленника и его возможное местонахождение. В результате оперативно – розыскных мероприятий росгвардейцы задержали подозреваемого по месту его проживания.

Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 38-летний, нигде не работающий, ранее судимый сарапульчанин. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.


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