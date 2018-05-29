Житель Сарапула украл из кабинета стоматолога сумку с деньгами

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: bs-lip.ru фото: bs-lip.ru

Изучив записи с камер видеонаблюдения стоматологии, сотрудники Росгвардии установили приметы злоумышленника и его возможное местонахождение. В результате оперативно – розыскных мероприятий росгвардейцы задержали подозреваемого по месту его проживания.Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 38-летний, нигде не работающий, ранее судимый сарапульчанин. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.