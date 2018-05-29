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Госавтоинспекция МВД Удмуртии опубликовала список подлежащих ремонту автодорог
Опубликована: Сегодня 09:33 Госавтоинспекция МВД Удмуртии информирует водителей транспортных средств о реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Так, с 29 по 31 мая 2018 года на автодорогах регионального и межмуниципального значения будут производиться работы по ремонту и содержанию дорожного полотна следующих автомобильных дорог:
- улица Баранова, от 15-ой улицы до Новошестнадцатой и от ул. Шевченко до ул. городок Строителей;
- улица Пушкинская, от улицы Карла Либкнехта до улицы Ленина и от переулка Широкий до улицы Кирова;
- улица Песочная, от набережной Зодчего Дудина до Студенческой;
- улица Ю.Д. Маслюкова (включая улицу им. Надежды Курченко);
- проспект им. М.Т. Калашникова, от улицы 40 лет Победы до улицы 6 автодорога «Ижевск-Ува», на участке от 17 до 22 км.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными, выполнять требования установленных временных дорожных знаков, заранее продумывать свой маршрут, выбирать пути объезда.