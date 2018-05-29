Госавтоинспекция МВД Удмуртии опубликовала список подлежащих ремонту автодорог

Опубликована: Сегодня 09:33



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- улица Баранова, от 15-ой улицы до Новошестнадцатой и от ул. Шевченко до ул. городок Строителей;- улица Пушкинская, от улицы Карла Либкнехта до улицы Ленина и от переулка Широкий до улицы Кирова;- улица Песочная, от набережной Зодчего Дудина до Студенческой;- улица Ю.Д. Маслюкова (включая улицу им. Надежды Курченко);- проспект им. М.Т. Калашникова, от улицы 40 лет Победы до улицы 6 автодорога «Ижевск-Ува», на участке от 17 до 22 км.Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными, выполнять требования установленных временных дорожных знаков, заранее продумывать свой маршрут, выбирать пути объезда.