Власти Ижевска предупреждают о сильном ветре в среду, 30 мая

Опубликована: Сегодня 10:41

фото: orenburg.bezformata.ru
Усиление северо-западного ветра ожидается в Ижевске и по республике днем 30 мая. По информации Удмуртского Гидрометцентра, порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.

В среду, 30 мая - облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные дожди, ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с, температура воздуха ночью +6..+8°С, днем +19..+21°С.

В четверг, 31 мая - переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-17 м/с, температура воздуха ночью +4..+6°С, днем +9..+11°С.

В пятницу, 1 июня - переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-14 м/с, температура воздуха ночью +1..+3°С, местами заморозки на почве до -3°С, днем +9..+11°С.


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