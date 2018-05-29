Роскачество проверило российский ванильный пломбир

Опубликована: Сегодня 11:48

фото: placepic.ru
Роскачество проверило самое популярное в России мороженое - ванильный пломбир. Исследование показало, что почти в трети такой продукции есть нарушения, пишет РБК.

Проверка проводилась по 34 маркам пломбира, произведенного в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Татарстане, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Томской областях, Краснодарском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях.

Специалисты проверяли мороженое по 51 показателю качества и безопасности, в том числе на наличие кишечной палочки, антибиотиков, растительных жиров и искусственных добавок.

Проверка показала, что три вида пломбира даже превышали по качеству действующие ГОСТы — это продукция марок «Русский холод» (Московская область), «Вологодский пломбир» (Вологодская область) и «Эскимос» (Томская область).

Нарушения законодательства зафиксированы в 12 товарах. В частности, в двух — «Ваш пломбир» и «Мороженое от Деда Мороза» — содержание жира было ниже 12%, что не дает права называть такой продукт пломбиром. Растительные жиры были найдены только в 6% проверенных образцов — в мороженом «Белое золото» (Ленинградская область) и «Бодрая корова» (Белгородская область).

По данным Роскачества, производители «Как было» и «Сибхолод» добавили в мороженое крахмал, но не указали это в данных о составе продукта.

Два товара — «Золотой стандарт» и «Как раньше» показали превышение показателя кислотности, что может свидетельствовать об использовании не самого свежего молочного сырья, отмечается в исследовании Роскачества.​

Масштабная проверка качества молочной продукции в России была инициирована правительством.


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