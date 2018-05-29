За попытку убийства жены житель Удмуртии попал в психбольницу

Опубликована: Сегодня 12:54

фото: kievpravda.com
За покушение на убийство своей жены и нападение на полицейского 61-летнего жителя Алнашского района поместили в психиатрический стационар. Мужчину судили сразу за пять преступлений.

Ранее судимый житель Алнашского района испытывал личную неприязнь к жене и внучке и неоднократно угрожал им убийством, держа в руке топор. А в один из дней применил насилие и высказал оскорбления к приехавшему на вызов сотруднику полиции. Кроме того, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался убить свою жену, ударив ее топором по голове и по телу.

В рамках расследования уголовного дела проведены многочисленные экспертизы, по результатам которых у мужчины обнаружены признаки хронического психического расстройства. Суд назначил ему принудительное лечение в психиатрической лечебнице.


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