На должность главы Ижевска претендуют 14 человек

Опубликована: Сегодня 14:01



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Свои программы по развитию города кандидаты в мэры должны представить конкурсной комиссии, состоящей из 12 человек, не позднее 1 июня. Сам конкурс состоится 8 июня.Список претендентов выглядит следующим образом:1. Олег Овчинников – заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж»;2. Алексей Ялунин – адвокат, специализированная коллегия адвокатов Удмуртии;3. Рамиль Ямилов – директор ООО «Контора»;4. Владимир Чепкасов – индивидуальный предприниматель;5. Ольга Гуленок – пенсионер;6. Олег Гарин – председатель городской думы Ижевска;7. Лилия Данилова – индивидуальный предприниматель;8. Роман Альчиков – заместитель директора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184»;9. Кирилл Кондаков – ведущий инженер АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова;10. Константин Сунцов – директор ООО «Арсенал»;11. Ренат Хайруллин – заместитель директора по партнерским продажам филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан;12. Михаил Савельев – председатель Совета директоров ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности «Митра»;13. Михаил Черемных – директор АМОУ «Гуманитарный лицей»;14. Максим Тенсин – заместитель директора Ижевского филиала РАНХиГС.Напомним, Юрий Тюрин написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Сейчас его обязанности исполняет первый замлавы администрации Ижевска Сергей Задорожный.