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На должность главы Ижевска претендуют 14 человек
Опубликована: Сегодня 14:01 Документы на участие в конкурсе на должность главы Ижевска подали 14 человек. Список претендентов опубликован на сайте горадминистрации.
Свои программы по развитию города кандидаты в мэры должны представить конкурсной комиссии, состоящей из 12 человек, не позднее 1 июня. Сам конкурс состоится 8 июня.
Список претендентов выглядит следующим образом:
1. Олег Овчинников – заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж»;
2. Алексей Ялунин – адвокат, специализированная коллегия адвокатов Удмуртии;
3. Рамиль Ямилов – директор ООО «Контора»;
4. Владимир Чепкасов – индивидуальный предприниматель;
5. Ольга Гуленок – пенсионер;
6. Олег Гарин – председатель городской думы Ижевска;
7. Лилия Данилова – индивидуальный предприниматель;
8. Роман Альчиков – заместитель директора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184»;
9. Кирилл Кондаков – ведущий инженер АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова;
10. Константин Сунцов – директор ООО «Арсенал»;
11. Ренат Хайруллин – заместитель директора по партнерским продажам филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан;
12. Михаил Савельев – председатель Совета директоров ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности «Митра»;
13. Михаил Черемных – директор АМОУ «Гуманитарный лицей»;
14. Максим Тенсин – заместитель директора Ижевского филиала РАНХиГС.
Напомним, Юрий Тюрин написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Сейчас его обязанности исполняет первый замлавы администрации Ижевска Сергей Задорожный.