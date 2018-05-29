Заместитель руководителя администрации Главы и Правительства Удмуртии погорел на гаджетах

Опубликована: Сегодня 16:16

фото: nmm.press
В Ижевске за злоупотребление должностными полномочиями попал под уголовную ответственность заместитель руководителя администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Олег Алаев. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ России, с сентября по декабрь 2016 года чиновник списал и присвоил принадлежащие городской администрации «несколько единиц компьютерной техники и аппаратов сотовой связи». Ущерб был оценен в 183 991 рубль.

Позже незаконно присвоенное имущество было изъято и возвращено собственнику, а раскаявшийся Алаев оштрафован судом на 35 тыс рублей.

Примечательно, что буквально через несколько месяцев после задержания Алаева, в марте 2017 года, со своего поста неожиданно ушел Андрей Гальцин, возглавлявший администрацию Главы и Правительства Удмуртии с 2014 года. С конца 2016 года Гальцин практически перестал появляться на работе, находясь то в отпуске, то на больничном, а в марте 2017 года и вовсе написал заявление об отставке. Ходят никем не подтвержденные слухи, что именно по указанию своего начальника Алаев списал дорогостоящее служебное цифровое оборудование - ноутбуки, планшеты и сотовые телефоны.

По сообщению SM-News, часть гаджетов была передана в личное пользование Гальцину. Он продолжал пользоваться ими и после своего ухода с высокого поста.

По данным анонимного телеграм-канала «Не могу молчать», Алаев просто взял на себя вину за бывшего шефа.

В июне того же года правоохранители серьезно взялись за бывшего руководителя администрации Главы и Правительства республики. По сообщению nmm.press, Гальцина начали подозревать в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, и даже завели уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК. По месту его проживания, по данным Ъ-Удмуртия, прошел обыск, но ни сам Гальцин, находившийся в тот момент на отдыхе, ни силовики эту информацию официально не подтвердили.

Напомним, Андрей Гальцин возглавлял администрацию главы и правительства Удмуртии с 2013 по 2017 годы, при бывшем главе региона Александре Соловьеве. Последний сейчас находится под домашним арестом по подозрению в получении многомиллионых взяток.


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