В Ижевске будут выпускать спортивный вариант седана Vesta

Опубликована: Сегодня 17:24



фото: kolesa.ru фото: kolesa.ru

Собирать спортивные «четырехдверки» будут в Ижевске, где выпускается стандартная версия модели.Публичная премьера концептуального седана Lada Vesta Sport состоялась еще в 2016 году в рамках Международного Московского автосалона. Внешность серийной модели будет такой же как у прототипа. «Оспортивленная» Vesta получит иные бамперы с воздухозаборниками более крупного размера в переднем и фальшдиффузором в заднем, боковые юбки, задний спойлер и колеса большего размера.Ранее предполагалось, что сборка Vesta Sport начнется уже в апреле-мае этого года.Предполагается, что Lada Vesta Sport будет комплектоваться форсированными моторами: 140-сильным объемом 1,6 литра и 149-сильным объемом 1,8 литра. Ожидается также появление версии со 180-сильным вариантом мотора 1.8. Напомним, на обычных Vesta мотор 1,6 литра развивает 106 л.с., а 1,8 литра – 122 л.с.Кстати, в конце прошлого года АВТОВАЗ зарегистрировал еще пару товарных знаков – Vesta S line и Vesta R, планируя, вероятно, расширить семейство модели новыми версиями.