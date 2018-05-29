В Ижевске будут выпускать спортивный вариант седана Vesta

Опубликована: Сегодня 17:24

фото: kolesa.ru
Через несколько месяцев АВТОВАЗ начнет выпускать спортивный вариант седана Vesta. Как пишет издание Kolesa.ru, автогигант зарегистрировал название Lada Vesta Sport 24 мая 2018 года.

Собирать спортивные «четырехдверки» будут в Ижевске, где выпускается стандартная версия модели.

Публичная премьера концептуального седана Lada Vesta Sport состоялась еще в 2016 году в рамках Международного Московского автосалона. Внешность серийной модели будет такой же как у прототипа. «Оспортивленная» Vesta получит иные бамперы с воздухозаборниками более крупного размера в переднем и фальшдиффузором в заднем, боковые юбки, задний спойлер и колеса большего размера.

Ранее предполагалось, что сборка Vesta Sport начнется уже в апреле-мае этого года.

Предполагается, что Lada Vesta Sport будет комплектоваться форсированными моторами: 140-сильным объемом 1,6 литра и 149-сильным объемом 1,8 литра. Ожидается также появление версии со 180-сильным вариантом мотора 1.8. Напомним, на обычных Vesta мотор 1,6 литра развивает 106 л.с., а 1,8 литра – 122 л.с.

Кстати, в конце прошлого года АВТОВАЗ зарегистрировал еще пару товарных знаков – Vesta S line и Vesta R, планируя, вероятно, расширить семейство модели новыми версиями.


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