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Ресторанный комплекс «Династия» закрыли на месяц по решению суда
Опубликована: Сегодня 08:30 После проверки Роспотребнадзора деятельность ресторанного комплекса «Династия» приостановили на 30 дней. Первая информация о случаях заболевания острой кишечной инфекцией была опубликована жителями Ижевска в соцсетях.
По данному факту незамедлительно было организовано эпидемиологическое расследование, по выявленным нарушениям требований санитарного законодательства был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ о временном запрете деятельности предприятия общественного питания.
29 мая по решению Октябрьского районного суда деятельность предприятия общественного питания «Династия» ООО «РКД» была приостановлена на срок 30 суток.
Решение суда не вступило в законную силу.