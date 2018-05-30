Ресторанный комплекс «Династия» закрыли на месяц по решению суда

Опубликована: Сегодня 08:30



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По данному факту незамедлительно было организовано эпидемиологическое расследование, по выявленным нарушениям требований санитарного законодательства был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ о временном запрете деятельности предприятия общественного питания.29 мая по решению Октябрьского районного суда деятельность предприятия общественного питания «Династия» ООО «РКД» была приостановлена на срок 30 суток.Решение суда не вступило в законную силу.