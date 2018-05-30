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Модель из Сарапула подралась в Москве с инспектором ДПС
Опубликована: Сегодня 11:54 В Москве после нападения на полицейского известная модель Кира Майер стала обвиняемой по уголовному делу. Накануне, 29 мая, лишенную водительских прав уроженку Удмуртии остановили инспекторы ДПС, и девушка весьма нестандартными способами пыталась уйти от ответственности.
«Экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением 24-летней уроженки Сарапула, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения», - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Между тем в СМИ ранее приводились и другие подробности общения Майер с остановившими ее сотрудниками дорожной полиции. Как оказалось, сначала модель пыталась «задобрить» инспекторов, предложив им переспать с ней, но услышала отказ и бросилась на правоохранителей с кулаками.
Девушку отвезли в спецприемник, но и там она не успокоилась и попыталась порезать вены кулоном. Тогда девушку передали психиатрической бригаде, чтобы медики смогли выяснить причины такого поведения.
Кира Майер - популярная московская модель и блогер. Известна своими откровенным фотографиями, которые она публикует в «Инстаграме». Как сообщается на портале «Большой вопрос», настоящее девушки - Даша Цветкова. Родилась в городе Сарапуле Удмуртской Республики. Училась в 20 лингвистической гимназии, а после окончания школы уехала покорять Москву. Даша подрабатывает элитной проституткой (о чем говорила сама на встрече одноклассников) и моделью. В прошлом году её называли девушкой популярного певца Алексея Воробьёва.