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Погода в Удмуртии испортится в ночь на 31 мая
Опубликована: 30 Мая 2018 г. 18:06 В ночь на 31 мая по республике и в Ижевске ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
Органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.
В четверг, 31 мая, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью порывы 15-18 м/с, температура воздуха ночью +3..+5°С, днем +9..+11°С.
В пятницу, 1 июня - переменная облачность, небольшие дожди с мокрым снегом, ветер северо-западный 9-14 м/с, температура воздуха ночью 0..+2°С, заморозки на почве до -2°С, днем +7..+9°С.
В субботу, 2 июня - переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, температура воздуха ночью 0..+2°С, заморозки на почве до -2°С, днем +12..+14°С.