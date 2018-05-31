Погода в Удмуртии испортится в ночь на 31 мая

Опубликована: 30 Мая 2018 г. 18:06

фото: 23.rodina.news
В ночь на 31 мая по республике и в Ижевске ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр. 

Органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.

В четверг, 31 мая, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью порывы 15-18 м/с, температура воздуха ночью +3..+5°С, днем +9..+11°С.

В пятницу, 1 июня - переменная облачность, небольшие дожди с мокрым снегом, ветер северо-западный 9-14 м/с, температура воздуха ночью 0..+2°С, заморозки на почве до -2°С, днем +7..+9°С.

В субботу, 2 июня - переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, температура воздуха ночью 0..+2°С, заморозки на почве до -2°С, днем +12..+14°С.


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