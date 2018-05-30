Гроза со шквалистым ветром ожидается сегодня в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:07



фото: ok-inform.ru фото: ok-inform.ru

В последующие дни будет тоже ветрено, до 13-14 м/с.В первый день лета будет холодно, местами ночью заморозки в воздухе до -2 °С. В течение дня временами будут наблюдаться локальные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом (особенно в северных районах Удмуртии). Температура воздуха 1 июня поднимется не выше +6..+11 °С.В норму погода вернется лишь к 4 июня, но в целом температура первой декады июня ожидается ниже климатических норм на 3-4 градуса.