Почти 203 млн рублей вложат в реконструкцию Ижевской набережной

Опубликована: 30 Мая 2018 г. 14:21

фото: yandex.ru/maps
В реконструкцию Ижевской набережной вложат почти 203 млн рублей. Такое постановление за подписью исполняющего обязанности главы города Сергея Задорожного появилось на официальном сайте администрации города.

В документе говорится планах благоустройства участка набережной от эспланады до устья реки Подборенки. Итоговая сумма – 202 миллиона 738 тысяч рублей. В нее включены затраты на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие расходы.

О сроках осуществления реконструкции не сообщается.



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