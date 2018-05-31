Почти 203 млн рублей вложат в реконструкцию Ижевской набережной

Опубликована: 30 Мая 2018 г. 14:21



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

В документе говорится планах благоустройства участка набережной от эспланады до устья реки Подборенки. Итоговая сумма – 202 миллиона 738 тысяч рублей. В нее включены затраты на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие расходы.О сроках осуществления реконструкции не сообщается.