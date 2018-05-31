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Почти 203 млн рублей вложат в реконструкцию Ижевской набережной
Опубликована: 30 Мая 2018 г. 14:21 В реконструкцию Ижевской набережной вложат почти 203 млн рублей. Такое постановление за подписью исполняющего обязанности главы города Сергея Задорожного появилось на официальном сайте администрации города.
В документе говорится планах благоустройства участка набережной от эспланады до устья реки Подборенки. Итоговая сумма – 202 миллиона 738 тысяч рублей. В нее включены затраты на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие расходы.
О сроках осуществления реконструкции не сообщается.