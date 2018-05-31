Двоих детей сбили на улице Клубной в Ижевске

Опубликована: 30 Мая 2018 г. 15:46

фото: dpchas.com.ua
В Ижевске двоих детей сбили на улице Клубной в минувший вторник. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике, оба ДТП произошли в вечернее время 29 мая.

Так, в 17:49 напротив дома №66 водитель автобуса «Мерседес» наехал на мальчика 2007 года рождения. В 17:51 напротив дома №60 улицы Клубной женщина-водитель автомобиля «Дэу Нексия» наехала на мальчика 2006 года рождения.

В результате дети получили травмы. В Госавтоинспекции уточнили, что оба ребёнка перебегали дорогу по «зебре», 


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