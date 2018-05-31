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В Ижевске неизвестный протаранил минимум 4 автомобиля и скрылся
Опубликована: Сегодня 08:30 Накануне вечером ижевские автолюбители и сотрудники ДПС разыскивали водителя белого «ВАЗ-2114». Как сообщают очевидцы в группе ИГГГС соцсети ВКонтакте, неизвестный протаранил несколько автомобилей и скрылся с места происшествия.
Сообщается, что инцидент произошел вечером 30 мая. Минимум четыре автомобиля получили повреждения после того, как, предположительно, пьяный водитель за рулем «ВАЗ-2114» не смог без происшествий проехать мимо дома №31 по ул. Тимирязева.
Виновника сейс ищут.
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