В Ижевске неизвестный протаранил минимум 4 автомобиля и скрылся

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Накануне вечером ижевские автолюбители и сотрудники ДПС разыскивали водителя белого «ВАЗ-2114». Как сообщают очевидцы в группе ИГГГС соцсети ВКонтакте, неизвестный протаранил несколько автомобилей и скрылся с места происшествия.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 30 мая. Минимум четыре автомобиля получили повреждения после того, как, предположительно, пьяный водитель за рулем «ВАЗ-2114» не смог без происшествий проехать мимо дома №31 по ул. Тимирязева.

Виновника сейс ищут.
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