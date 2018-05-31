В Ижевске неизвестный протаранил минимум 4 автомобиля и скрылся

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Сообщается, что инцидент произошел вечером 30 мая. Минимум четыре автомобиля получили повреждения после того, как, предположительно, пьяный водитель за рулем «ВАЗ-2114» не смог без происшествий проехать мимо дома №31 по ул. Тимирязева.Виновника сейс ищут.