У вступивших в половую связь жителя Удмуртии и его 15-летней приемной дочери выявили психическое расстройство

Опубликована: Сегодня 09:32



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Установлено, что в 2005 году при вступлении в брак мужчина удочерил малолетнюю дочь супруги. Весной 2016 года, когда девочке исполнилось 15 лет, он вступил с ней в половую связь. По результатам проведенных судебно-психиатрических экспертиз у подсудимого и ребенка обнаружены признаки психического расстройства.Суд назначил мужчине наказание в виде 380 часов обязательных работ. Кроме того, он будет принудительно наблюдаться и лечиться у врача-психиатра.