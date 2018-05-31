У вступивших в половую связь жителя Удмуртии и его 15-летней приемной дочери выявили психическое расстройство

Опубликована: Сегодня 09:32

фото: shipovnik.ua
Жителя п. Кез осудили за интимную связь с приемной дочерью. Его признали виновным по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Установлено, что в 2005 году при вступлении в брак мужчина удочерил малолетнюю дочь супруги. Весной 2016 года, когда девочке исполнилось 15 лет, он вступил с ней в половую связь. По результатам проведенных судебно-психиатрических экспертиз у подсудимого и ребенка обнаружены признаки психического расстройства.

Суд назначил мужчине наказание в виде 380 часов обязательных работ. Кроме того, он будет принудительно наблюдаться и лечиться у врача-психиатра.



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