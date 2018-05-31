Реконструкция Центральной площади Ижевска начнется в 2018 году

Опубликована: Сегодня 11:53



фото: ru.esosedi.org фото: ru.esosedi.org

«Мы начинаем в этом году, 99,9% готовность реконструировать Центральную площадь. Это сложный проект, потому что в бюджете денег нет, и мы с коллегами придумали такую сложную конструкцию с использованием финансового инструмента кредитного, но не на бюджет республики, а через эффективность, возможно, Летнего сада. Мы хотим людям к Новому году подарить современную вау-площадь. Это сложный проект, и я сам этим занимаюсь», - рассказал журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.Глава Удмуртии также высказался о местных патриотах, которые не хотят при этом работать. «Тут ультрапатриотов про Удмуртию пруд пруди, но сделать что-то, я даже не знаю какими словами это назвать. Мы по РЖД должны, по Газпрому должны, по застройщикам должны. При этом плодим, плодим, штатная численность ширилась, ширилась, ширилась», - эмоционально высказался Бречалов.