Насильно увезенную 14-летнюю девушку разыскивают в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:07



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Накануне, 30 мая, около 11:00 в д. Семеново неизвестные лица цыганской национальности посадили Хану в автомобиль белого цвета и увезли в неизвестном направлении. Предположительно марка автомобиля "Рено", возможно 66 регион.Приметы: на вид 14 лет, рост 165 - 170 см, волосы волнистые черные, с рыжим оттенком, лицо бледное, на верхней челюсти имеются два вставных зуба желтого (золотого) цвета.Была одета: джинсы, короткий джинсовый пиджак, босоножки джинсового цвета.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, либо автомобиля или его гос. номер, просим незамедлительно позвонить по телефонам: 8 919 901 35 59; 8 963 548 57 58, либо в полицию, по телефону 02 (с мобильного 102).