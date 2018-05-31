Насильно увезенную 14-летнюю девушку разыскивают в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:07

фото: vk.com/psoregion18
В Удмуртии разыскивают молодую девушку, которую насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направление. Как сообщается в группе ПСО "Регион 18" ( Поиск пропавших людей Ижевск ), девушку 2004 г.р. зовут Ристо Хана Андреевна.

Накануне, 30 мая, около 11:00 в д. Семеново неизвестные лица цыганской национальности посадили Хану в автомобиль белого цвета и увезли в неизвестном направлении. Предположительно марка автомобиля "Рено", возможно 66 регион.

Приметы: на вид 14 лет, рост 165 - 170 см, волосы волнистые черные, с рыжим оттенком, лицо бледное, на верхней челюсти имеются два вставных зуба желтого (золотого) цвета.

Была одета: джинсы, короткий джинсовый пиджак, босоножки джинсового цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, либо автомобиля или его гос. номер, просим незамедлительно позвонить по телефонам:  8 919 901 35 59; 8 963 548 57 58, либо в полицию, по телефону 02 (с мобильного 102).


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