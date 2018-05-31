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Организатора наркогруппировки из Крыма осудили в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 14:16 Сотрудники Управления ФСБ России по Удмуртской Республике пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконном обороте наркотических средств.
Организатора наркобанды – 27-летнего уроженца полуострова Крым, задержали в Севастополе. Установлено, что под его непосредственным руководством функционировал канал поставки в регионы России синтетических наркотиков в особо крупном размере.
Организатора группы доставили в Ижевск, где он дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием. После на территории трех регионов страны сотрудниками ФСБ было изъято 10,9 кг синтетических наркотических средств.
Завьяловским районным судом подсудимый приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.