В Ижевске ликвидируют два нерегулируемых пешеходных перехода на улице Клубной

Опубликована: Сегодня 15:27



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

Первый переход уберут напротив здания №44, другой - напротив здания №62а. На обоих участках демаркируют дорожную разметку и демонтируют дорожные знаки «Пешеходный переход».Как сказано в документах, пешеходные переходы ликвидируют в целях повышения безопасности дорожного движения.