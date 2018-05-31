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В Ижевске ликвидируют два нерегулируемых пешеходных перехода на улице Клубной
Опубликована: Сегодня 15:27 В Ижевске ликвидируют два нерегулируемых пешеходных перехода на улице Клубной. Соответствующие распоряжения за подписью первого замглавы горадминистрации Сергея Задорожного размещены на сайте города.
Первый переход уберут напротив здания №44, другой - напротив здания №62а. На обоих участках демаркируют дорожную разметку и демонтируют дорожные знаки «Пешеходный переход».
Как сказано в документах, пешеходные переходы ликвидируют в целях повышения безопасности дорожного движения.