В Ижевске ликвидируют два нерегулируемых пешеходных перехода на улице Клубной

Опубликована: Сегодня 15:27

фото: yandex.ru/maps
В Ижевске ликвидируют два нерегулируемых пешеходных перехода на улице Клубной. Соответствующие распоряжения за подписью первого замглавы горадминистрации Сергея Задорожного размещены на сайте города.

Первый переход уберут напротив здания №44, другой - напротив здания №62а. На обоих участках демаркируют дорожную разметку и демонтируют дорожные знаки «Пешеходный переход».

Как сказано в документах, пешеходные переходы ликвидируют в целях повышения безопасности дорожного движения.


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