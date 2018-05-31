Серийному вору авто-видеорегистраторов из Ижевска грозит до двух лет тюрьмы

Опубликована: Сегодня 17:59

фото: news.allelets.ru
В восьми кражах автомобильных видеорегистраторов обвиняют 43-летнего жителя Ижевска. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительный акт и передала дело в суд.

«С ноября 2017 года по январь 2018 года обвиняемый, находясь на территории Ленинского и Октябрьского районов г.Ижевска, из автомобилей тайно похитил видеорегистраторы, причинив 14-ти потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 159 585 рублей», - сообщили в республиканской прокуратуре.

Судьбу обвиняемого решит Ленинский районный суд. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.


Теги
праздник фестиваль молодежь преступление убийство МВД рейтинг Интернет Игра бюджет полиция туризм выставка Украина Александр Волков армия строительство мода безопасность видео Глазов вода транспорт Россия звезда МЧС Ува животные Завьялово образование природа алкоголь банк ИжГТУ пенсия лес религия розыск кино финансы Сарапул телевидение самолет музыка Госсовет УР Голливуд футбол правительство медицина промышленность Удмуртия Владимир Путин Ижавто технологии зоопарк депутат инвалид хоккей Москва занятость ГИБДД США долг СКП Балезино Новый год/Рождество траур физкультура ДТП Дмитрий Медведев Малая Пурга выборы торговля Ижевск оружие ЖКХ дети бизнес здоровье терроризм спортсмен штраф суд Можга дороги СМИ ветеран пожар ГЖД ремонт школа наркотики семья Воткинск творчество свадьба пристав погода прокуратура конкурс
Все теги
Яндекс.Погода