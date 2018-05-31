Серийному вору авто-видеорегистраторов из Ижевска грозит до двух лет тюрьмы

Опубликована: Сегодня 17:59



фото: news.allelets.ru фото: news.allelets.ru

«С ноября 2017 года по январь 2018 года обвиняемый, находясь на территории Ленинского и Октябрьского районов г.Ижевска, из автомобилей тайно похитил видеорегистраторы, причинив 14-ти потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 159 585 рублей», - сообщили в республиканской прокуратуре.Судьбу обвиняемого решит Ленинский районный суд. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.