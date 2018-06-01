День защиты детей в Ижевске пройдет со «Звездным десантом» Первого канала

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: izh.ru
Сегодня, 1 июня, в Ижевске высадится «Звездный десант» Первого канала с любимыми телеведущими, популярными артистами, известными музыкантами и прославленными спортсменами.

Традиционную благотворительную акцию «Стань первым!», приуроченную к Международному дню защиты детей, в этом году Первый канал и его «Цифровое Телесемейство» проводят в Ижевске. В этот раз акция состоится совместно с детским познавательным каналом «О!», телеканалами «Дом кино» и «Музыка Первого».

В прошлые годы акция проводилась в Москве, Ярославле, Краснодаре, Иванове, Пензе, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Астрахани, Крыму, Туле и Дубне.

Программа проведения благотворительной акции:

10.00 - Акция «100 оружейников». Установление рекорда России по одновременной синхронной сборке-разборке детьми Ижевска 100 автоматов Калашникова. Площадка у монумента «Навеки с Россией»;

10.30 - Детская игровая программа «От улыбки» на Центральной площади г. Ижевска;

11.00 - Акция «Подарки от волшебника - дяди Лени Якубовича». Приземление вертолёта с Л. Якубовичем на стадионе «Купол»;

11.30-12.00 - Торжественное открытие благотворительной акции «Стань первым!» на Центральной площади г. Ижевска;

11.30-13.00 - Этническая площадка «Шудон корка» («Игрушечный домик») в Парке имени С.М. Кирова;

12.00-14.30 - Концертная программа с участием детских коллективов Удмуртской Республики на Центральной площади г. Ижевска;

12.00-14.00 - Кубок «Удмуртская шумовка». Пельменные игры в Парке имени С.М. Кирова;

14.00 - Акция «Футбол детям!». Товарищеский матч команды звезд Первого канала и команды «Молния» воспитанников Республиканского детского дома;

14.00, 16.00 - Акция «Мультфильмы детям!». Показ мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта» в КЦ «Россия»;

15.00 - Акция «Ералаш детям!». Встреча с Б. Грачевским и премьерный показ серий Ералаша в ДК «Металлург»;

15.00 - Акция «Цирк детям!». Цирковое представление в Государственном цирке Удмуртии с участием звезд Первого канала;

17.00 - Акция «Кино детям!». Показ фильма «Золушка». Цветная версия картины 1947 года на большом экране в ДК «Металлург»;

10.00-20.00 - Акция «Зоопарк детям!»;

17.00 - Концерт с участием звезд Первого канала и детских коллективов Удмуртской Республики в ДК «Аксион»;

19.00-20.00 - Рободискотека «Вечерняя Эктоника». DJ сеты, танцующие роботы, удмуртская музыка;

20.00-22.45 - Гала-концерт на Центральной площади г. Ижевска;

22.20 - Праздничный салют;

23.00 - Показ фильма «Время Первых» в ДК «Металлург».

Для посещения некоторых мероприятий нужен пригласительный билет. Билеты можно получить бесплатно в 11:00 на Центральной площади Ижевска у специальных стоек.


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