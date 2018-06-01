Почти 4 кг нашли у четырех жителей Ижевска, состоящих в наркобанде

Опубликована: Сегодня 09:33



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Установлено, что трое молодых людей 1991г.р., 1994г.р., 1995г.р. и мужчина 1972г.р. через сеть Интернет у одного и того же лица приобретали крупные партии синтетических наркотиков, фасовали на более мелкие партии и сбывали запрещенные вещества на территории Ижевска через тайники-закладки.После задержания сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике в общей сложности у подозреваемых, а также в местах их проживания, гаражах и оборудованных ими тайниках, было изъято почти 4 кг наркотических средств синтетического происхождения.Кроме того, следователями установлена причастность 46-летнего мужчины к легализации денег, полученных от продажи наркотиков.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.