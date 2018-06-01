«Волга» протаранила «ГАЗель» на автодороге «Ижевск - Як-Бодья»

Опубликована: Сегодня 10:40

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Завьяловском районе Удмуртии в минувший четверг столкнулись два автомобиля производства Горьковского автозавода. ДТП произошло 31 мая, около 10:35, на 193 километре автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М7 Волга» (Ижевск - Як-Бодья).

Водитель «Волги» - мужчина, 1952 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ГАЗель» под управлением мужчины, 1973 года рождения.

В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Водитель и пассажир грузовичка получили травмы.


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