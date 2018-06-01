«Волга» протаранила «ГАЗель» на автодороге «Ижевск - Як-Бодья»

Опубликована: Сегодня 10:40



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель «Волги» - мужчина, 1952 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ГАЗель» под управлением мужчины, 1973 года рождения.В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Водитель и пассажир грузовичка получили травмы.