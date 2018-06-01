Почти 6 тысяч жителей Удмуртии стали жертвами нападения клещей

Опубликована: Сегодня 11:48



фото: shliah.by фото: shliah.by

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в городах: Можге (452 чел.), Воткинске (410 чел.), Ижевске (291 чел.), а также в районах: Увинском (155 чел.), Шарканском (154 чел.), Кезском (127 чел.), Игринском (126 чел.), Якшур – Бодьинском (125 чел.).Всего исследован 3651 клещ на наличие возбудителя клещевого энцефалита, в 119 клещах (3,2%) выявлен возбудитель клещевого энцефалита; 2804 - исследованы на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, в 989 клещах (35,3%) выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.По состоянию на 30 мая 2018 года против клещевого энцефалита привито 44475 жителей республики, в том числе – 24882 детей в возрасте до 14 лет.Жителям республики необходимо помнить, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу.Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке и т.д.Управление Роспотребнадзора напоминает, что вакцинация – это самая надежная защита от клещевого вирусного энцефалита.