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Запрещенные предметы едва не попали в руки осужденных в удмуртской колонии
Опубликована: Сегодня 12:56 Осужденные исправительной колонии №8, которая находится в пос. Хохряки Завьяловского района, едва не получили запрещенные предметы. Как сообщили в УФСИН России по Удмуртской Республике, недалеко от ограждения исправительного учреждения розыскная собака обнаружила подозрительную полуторалитровую пластиковую бутылку, обмотанную скотчем. Внутри – три сотовых телефона и комплектующие к зарядному устройству.
- Около 6 часов утра при патрулировании прилегающей к колонии территории, старший кинолог-инструктор увидел, что его служебная собака проявила активный интерес к пластиковой бутылке, спрятанной в лесопосадке у края дороги, - рассказала инспектор кинологической службы УФСИН Елена Блинова.
Как выяснилось позже, «посылка» с запрещенными предметами была подготовлена для переброса. Телефоны предназначались осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии.