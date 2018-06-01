Запрещенные предметы едва не попали в руки осужденных в удмуртской колонии

Опубликована: Сегодня 12:56



фото: astrakhan-24.ru фото: astrakhan-24.ru

- Около 6 часов утра при патрулировании прилегающей к колонии территории, старший кинолог-инструктор увидел, что его служебная собака проявила активный интерес к пластиковой бутылке, спрятанной в лесопосадке у края дороги, - рассказала инспектор кинологической службы УФСИН Елена Блинова.Как выяснилось позже, «посылка» с запрещенными предметами была подготовлена для переброса. Телефоны предназначались осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии.