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В Удмуртии работники «Евросети» украли из салона связи телефоны и более 600 тыс рублей
Опубликована: Сегодня 14:04 В пос. Ува директор и продавец ООО «Евросеть-Ритейл» обокрали точку продаж, в которой работали. Организация оценила ущерб более чем в полмиллиона рублей.
Прокуратура Увинского района Удмуртии направила в суд уголовное дело в отношении двоих 20-летних местных жителей. Статья, по которой их обвиняют - «присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере» - предусматривает лишение свободы до 5 лет.
Так, 11 марта 2018 года директор магазина ООО «Евросеть-Ритейл» в пос. Ува и продавец похитили 3 сотовых телефона, в том числе 2 телефона «Apple iPhone», аксессуары к ним, и деньги со счетов организации и из кассы магазина на общую сумму более 440 тыс. рублей. Кроме того, 11 мая директор похитил из кассы магазина более 189 тыс. рублей.
В ходе предварительного расследования обвиняемые частично возместили ущерб. Кроме того, органы следствия наложили арест на их имущество. Вскоре злоумышленники предстанут перед судом.