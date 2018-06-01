В Удмуртии работники «Евросети» украли из салона связи телефоны и более 600 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 14:04



фото: jazzmall-m.ru фото: jazzmall-m.ru

Прокуратура Увинского района Удмуртии направила в суд уголовное дело в отношении двоих 20-летних местных жителей. Статья, по которой их обвиняют - «присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере» - предусматривает лишение свободы до 5 лет.Так, 11 марта 2018 года директор магазина ООО «Евросеть-Ритейл» в пос. Ува и продавец похитили 3 сотовых телефона, в том числе 2 телефона «Apple iPhone», аксессуары к ним, и деньги со счетов организации и из кассы магазина на общую сумму более 440 тыс. рублей. Кроме того, 11 мая директор похитил из кассы магазина более 189 тыс. рублей.В ходе предварительного расследования обвиняемые частично возместили ущерб. Кроме того, органы следствия наложили арест на их имущество. Вскоре злоумышленники предстанут перед судом.