В Удмуртии работники «Евросети» украли из салона связи телефоны и более 600 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 14:04

фото: jazzmall-m.ru
В пос. Ува директор и продавец ООО «Евросеть-Ритейл» обокрали точку продаж, в которой работали. Организация оценила ущерб более чем в полмиллиона рублей.

Прокуратура Увинского района Удмуртии направила в суд уголовное дело в отношении двоих 20-летних местных жителей. Статья, по которой их обвиняют - «присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере» - предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Так, 11 марта 2018 года директор магазина ООО «Евросеть-Ритейл» в пос. Ува и продавец похитили 3 сотовых телефона, в том числе 2 телефона «Apple iPhone», аксессуары к ним, и деньги со счетов организации и из кассы магазина на общую сумму более 440 тыс. рублей. Кроме того, 11 мая директор похитил из кассы магазина более 189 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемые частично возместили ущерб. Кроме того, органы следствия наложили арест на их имущество. Вскоре злоумышленники предстанут перед судом.


Теги
конкурс Новый год/Рождество Интернет пенсия прокуратура транспорт медицина школа животные суд Украина занятость Россия образование кино ЖКХ Александр Волков бизнес футбол промышленность туризм лес финансы выставка Завьялово штраф розыск пожар выборы пристав Можга торговля дороги Игра Воткинск звезда Москва ремонт инвалид преступление семья Удмуртия Глазов технологии ДТП МЧС Госсовет УР депутат ГЖД МВД оружие Ижавто молодежь бюджет праздник СМИ правительство ветеран безопасность ГИБДД убийство СКП творчество Владимир Путин США видео долг полиция траур ИжГТУ свадьба строительство Голливуд зоопарк фестиваль физкультура Ува терроризм рейтинг Сарапул музыка мода самолет дети природа Дмитрий Медведев алкоголь Ижевск армия религия банк хоккей здоровье спортсмен погода наркотики Малая Пурга телевидение вода Балезино
Все теги
Яндекс.Погода