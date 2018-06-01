Синоптики пообещали жителям Удмуртии скорое потепление

Опубликована: Сегодня 15:16



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В ближайшую ночь местами по республике еще ожидаются заморозки до -1°, на почве до -3°, а в субботу днем температура поднимется до +10..+15°С.В понедельник в большинстве районов будут наблюдаться дожди. Ожидается усиление ветра до 15 м/с, возможны грозы. «Такие погодные условия будут связаны с прохождением очередного циклона и его фронтальной системы. Но тенденция к повышению температуры сохранится: ночные температуры составят 5-10°С, а в дневные часы воздух прогреется до 18-23°С», - рассказали в пресс-службе Удмуртского Гидрометцентра.