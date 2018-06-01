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В Ижевске отключили воду в районе Старого аэропорта и Восточного поселка
Опубликована: Сегодня 16:30 Новые этапы гидравлических испытаний теплосетей Ижевска начала компания «Удмуртские коммунальные системы». Диагностика трубопроводов на прочность и плотность и последующие работы по устранению выявленных дефектов пройдут в микрорайонах на ул. Молодежной, Союзной, в районе Ипподрома и Восточного поселка.
До 15 июня планово будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:
9 этап:
- Весенняя 6;
- Калашникова 1, 3, 7;
- Молодежная 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90а, 91, 91а, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 107а, 109, 109а, 113;
- Союзная 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155.
10 этап:
- Герцена 6;
- Индустриальная 6, 12, 14;
- Куйбышева 1а;
- Ленина 87, 87а, 87б, 93, 98, 98а, 100, 102, 106, 108, 108б, 110, 112, 114, 116, 136;
- Михайлова 8, 9;
- Парковая 4а, 9а, 11а, 13, 15, 15а, 18, 49а;
- Профсоюзный 21;
- Рылеева 1а;
- Совхозная 1а, 3, 5;
- Халтурина 2, 2а, 2б, 5а.
Вся информация об адресах и сроках проведения гидравлических испытаний также размещена на официальном сайте компании ООО «УКС», в разделе «Гидравлические испытания 2018».