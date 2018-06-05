Госавтоинспекция предупреждает водителей о ремонте дорог в Ижевске

Опубликована: 1 Июня 2018 г. 17:54



фото: 63.fair.ru фото: 63.fair.ru

- до 11 июня – улица 10 лет Октября в обоих направлениях, от д. 55 к1 ул. 10 лет Октября (Армянская апостольская церковь) до улицы 40 лет Победы;- до 9 июня – улица Коммунаров, от улицы Лихвинцева до улицы Кирова;- до 27 июня – улица 9 января, от улицы Воткинское Шоссе до улицы Цветочной.Водителей просят быть особо внимательными на указанных участках дорог, выполнять требования установленных временных дорожных знаков, заранее продумывать свой маршрут, выбирать пути объезда.