В Удмуртии водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП

Опубликована: 3 Июня 2018 г. 15:01



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

При столкновении «КамАЗа», «Сузуки» и «Шевроле Нива» погиб мужчина 1983 года рождения, находившийся за рулем «Нивы». В ДТП также пострадал ребенок. 2-летнего пассажира спасло детское кресло – он получил травмы, но его жизни чего не угрожает.Причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.