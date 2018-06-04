В Удмуртии водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП

Опубликована: 3 Июня 2018 г. 15:01

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Водитель внедорожника погиб в Удмуртии в аварии с участием трех автомобилей. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, ДТП произошло днем в субботу, 2 июня, на трассе Ижевск-Ува.

При столкновении «КамАЗа», «Сузуки» и «Шевроле Нива» погиб мужчина 1983 года рождения, находившийся за рулем «Нивы». В ДТП также пострадал ребенок. 2-летнего пассажира спасло детское кресло – он получил травмы, но его жизни чего не угрожает.

Причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.


Теги
хоккей ДТП конкурс транспорт терроризм розыск звезда траур Новый год/Рождество финансы спортсмен Малая Пурга Можга лес ЖКХ творчество прокуратура Сарапул туризм занятость Ува образование ГЖД свадьба Москва промышленность Интернет Удмуртия дети Балезино музыка погода пристав вода природа Украина пожар суд выборы банк Глазов самолет Госсовет УР инвалид оружие правительство убийство пенсия зоопарк молодежь Воткинск СМИ Дмитрий Медведев ИжГТУ выставка бизнес видео алкоголь Владимир Путин Россия депутат полиция безопасность школа ГИБДД СКП фестиваль преступление дороги праздник кино здоровье МЧС Ижавто телевидение Игра рейтинг Голливуд ремонт наркотики долг семья технологии штраф Ижевск животные США бюджет медицина религия футбол строительство ветеран физкультура мода МВД торговля армия Завьялово Александр Волков
Все теги
Яндекс.Погода