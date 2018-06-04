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В Удмуртии водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП
Опубликована: 3 Июня 2018 г. 15:01 Водитель внедорожника погиб в Удмуртии в аварии с участием трех автомобилей. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, ДТП произошло днем в субботу, 2 июня, на трассе Ижевск-Ува.
При столкновении «КамАЗа», «Сузуки» и «Шевроле Нива» погиб мужчина 1983 года рождения, находившийся за рулем «Нивы». В ДТП также пострадал ребенок. 2-летнего пассажира спасло детское кресло – он получил травмы, но его жизни чего не угрожает.
Причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.