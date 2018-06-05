В Ижевске разыскивают мальчика, потерявшегося три дня назад

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: vk.com/psoregion18
В Ижевске разыскивают мальчика, потерявшегося три дня назад. Селин Роман, 2005 года рождения, 1 июня около 18:00 выехал с ул. Вадима Сивкова домой на ул. Орджоникидзе, но дома так и не появился.

Приметы: рост 150-155 см, среднего телосложения.

Был одет: черная шапка, куртка (верх серо-голубой, низ темно-синий), темно-синие джинсы, черные кроссовки. С собой у ребенка был черный школьный рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно позвонить по телефонам: Горячая линия ОО УР «ПСО РЕГИОН 18»: 8 951-195-29-71,
либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).


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