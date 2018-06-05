В Ижевске разыскивают мальчика, потерявшегося три дня назад

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Приметы: рост 150-155 см, среднего телосложения.Был одет: черная шапка, куртка (верх серо-голубой, низ темно-синий), темно-синие джинсы, черные кроссовки. С собой у ребенка был черный школьный рюкзак.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно позвонить по телефонам: Горячая линия ОО УР «ПСО РЕГИОН 18»: 8 951-195-29-71,либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).