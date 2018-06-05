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Жителя Можги задержали на автодороге с наркотиками
Опубликована: Сегодня 09:35 Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на автодороге Можга – Вавож за незаконное хранение синтетического наркотика задержали 33-летнего неработающего жителя Можги, ранее судимого за грабеж.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ («незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Задержанный пояснил, что закладку с наркотиками нашел у дер. Ключи Можгинского района. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.