Жителя Можги задержали на автодороге с наркотиками

Опубликована: Сегодня 09:35



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Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ («незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Задержанный пояснил, что закладку с наркотиками нашел у дер. Ключи Можгинского района. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.