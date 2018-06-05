В Удмуртии мотоциклист столкнулся с поворачивающей налево иномаркой

Опубликована: Сегодня 11:54



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

При повороте налево на второстепенную дорогу 38-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» в момент поворота столкнулся с движущимся в попутном направлении мотоциклом «Хонда» под управлением мужчины, 1974 года рождения. В момент столкновения мотоциклист находился в мотошлеме, что снизило количество полученных травм, но всё же его пришлось госпитализировать.