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В Удмуртии мотоциклист столкнулся с поворачивающей налево иномаркой
Опубликована: Сегодня 11:54 В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии мотоциклиста госпитализировали с полученными в аварии травмами. Произошло ДТП в субботу, 2 июня, в 14:06, на 219 км автодороги «подъезд к г. Пермь от автодороги М7 Волга».
При повороте налево на второстепенную дорогу 38-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» в момент поворота столкнулся с движущимся в попутном направлении мотоциклом «Хонда» под управлением мужчины, 1974 года рождения. В момент столкновения мотоциклист находился в мотошлеме, что снизило количество полученных травм, но всё же его пришлось госпитализировать.