До пяти тысяч рублей может увеличиться штраф за езду без полиса ОСАГО

Опубликована: Сегодня 15:28

фото: ok.ru
Штрафы для автомобилистов, которые вовремя не продлили полис ОСАГО, возрастут в шесть раз — до пяти тысяч рублей, пишет Парламентская газета.

Это случится, если Госдума примет соответствующий законопроект. Пока что он только внесен в думу и 4 июня его рассмотрит на своем заседании Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.

Сейчас штраф за езду без полиса ОСАГО составляет 800 рублей, а за управление автомобилем в период, который не предусмотрен полисом, — 500 рублей. Столько же платит водитель, который в полис ОСАГО не вписан.

Один из авторов изменений в законодательство, депутат от «Единой России» Сергей Вострецов в поправках к Административному кодексу предлагает установить единый штраф для всех этих случаев.

«Сегодня при оплате штрафа в течение 20 дней предусмотрена скидка 50%, то есть нарушитель, как правило, платит 400 рублей. При этом средняя стоимость ОСАГО достигает шесть тысяч рублей. Получается, что у автовладельца всегда есть соблазн ездить без полиса ровно до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД», — подчеркивает Вострецов в пояснительной записке к проекту.

Но дело усугубляется тем, что в случае ДТП и отсутствия у его виновника полиса страдают законопослушные автомобилисты, лишаясь возможности ремонта машины за счет средств страховщиков.

Ужесточение наказания за езду без ОСАГО уже поддержали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). По мнению главы Союза Игоря Юргенса, существующий штраф в 800 рублей не является карательной мерой и, как следствие, около одного миллиона автовладельцев ездят без полиса. «Им проще заплатить штраф в 800 рублей, чем заключать договор за несколько тысяч рублей», — добавил Юргенс.


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