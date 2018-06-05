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Двое детей пострадали в результате ДТП на трассе Ижевск - Ува
Опубликована: 4 Июня 2018 г. 16:39 Двое детей пострадали в результате ДТП на трассе Ижевск - Ува. Об этом в группе ДНИ сообщают очевидцы аварии.
Днем 4 июня столкнулись «Газель» и «ВАЗ-2110». «Двухлетний ребенок находился в кресле. Госпитализирован с жизнеугрожающим диагнозом. Девочка десяти лет в крайне тяжелом состоянии находится в медучреждении», - сообщил информагентству «Сусанин» начальник 1 отдела УГИБДД МВД Удмуртии Вениамин Вычужанин
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.