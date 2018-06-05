Двое детей пострадали в результате ДТП на трассе Ижевск - Ува

Опубликована: 4 Июня 2018 г. 16:39

фото: vk.com/dni_18rus
Двое детей пострадали в результате ДТП на трассе Ижевск - Ува. Об этом в группе ДНИ сообщают очевидцы аварии.

Днем 4 июня столкнулись «Газель» и «ВАЗ-2110». «Двухлетний ребенок находился в кресле. Госпитализирован с жизнеугрожающим диагнозом. Девочка десяти лет в крайне тяжелом состоянии находится в медучреждении», - сообщил информагентству «Сусанин» начальник 1 отдела УГИБДД МВД Удмуртии Вениамин Вычужанин

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.


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