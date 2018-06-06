Первого неплательщика алиментов из Удмуртии отправили на принудительные работы

Опубликована: 4 Июня 2018 г. 18:55



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Согласно решению суда, должник обязан перечислять ¼ часть заработка на содержание несовершеннолетнего ребёнка. В декабре 2016 года ижевчанина признали виновным по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 110 часов.На обязательные работы должник не явился, деньги не выплачивал, попыток официально трудоустроиться и погасить задолженность не предпринимал, на учёт в службу занятости не вставал.Тогда судом ему было назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.Для отбывания наказания должника отправили в исправительный центр Кирово-Чепецка (Кировская область), где осуждённые выполняют подсобные работы по уборке территории, погрузочно-разгрузочные работы на промышленных предприятиях, таких как производство синтетического утеплителя, фасовка удобрений.