Усиление юго-западного ветра ожидается в Удмуртии 5 июня

Опубликована: 4 Июня 2018 г. 17:46



фото: m.realnoevremya.ru фото: m.realnoevremya.ru

Во вторник днем синоптики предрекают переменную облачность. Временами пройдут небольшие дожди, местами умеренные, в некоторых районах грозы.Ветер ночью будет дуть юго-западный 7-12 м/с, днем порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13°С, днем +20...+25°С.