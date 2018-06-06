Усиление юго-западного ветра ожидается в Удмуртии 5 июня

Опубликована: 4 Июня 2018 г. 17:46

фото: m.realnoevremya.ru
Усиление юго-западного ветра ожидается в Удмуртии 5 июня. Как сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на региональный Гидрометцентр, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Во вторник днем синоптики предрекают переменную облачность. Временами пройдут небольшие дожди, местами умеренные, в некоторых районах грозы.

Ветер ночью будет дуть юго-западный 7-12 м/с, днем порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13°С, днем +20...+25°С.


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