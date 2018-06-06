Сильный ветер и грозы ожидаются сегодня в Удмуртии

Опубликована: 5 Июня 2018 г. 08:30



фото: r16.ru фото: r16.ru

Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.Так, 5 июня ожидается переменная облачность, временами небольшие дожди, днем грозы, ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с, температура воздуха ночью +11..+13°С, днем +23..+25°С.В среду, 6 июня - переменная облачность, ночью дожди, днем временами небольшие дожди, ветер юго-западный 9-14 м/с, температура воздуха ночью +9..+11°С, днем +16..+18°С.В четверг, 7 июня - переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью +5..+7°С, днем +13..+15°С.