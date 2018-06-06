Сильный ветер и грозы ожидаются сегодня в Удмуртии

Опубликована: 5 Июня 2018 г. 08:30

фото: r16.ru
По информации Удмуртского гидрометцентра, днем 5 июня по республике и в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с.

Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.

Так, 5 июня ожидается переменная облачность, временами небольшие дожди, днем грозы, ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с, температура воздуха ночью +11..+13°С, днем +23..+25°С.

В среду, 6 июня - переменная облачность, ночью дожди, днем временами небольшие дожди, ветер юго-западный 9-14 м/с, температура воздуха ночью +9..+11°С, днем +16..+18°С.

В четверг, 7 июня - переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью +5..+7°С, днем +13..+15°С.


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